Bagarre, serviettes volées, vestiaire vandalisé… le Sporting CP a vécu l’enfer à Porto

Le FC Porto–Sporting CP de ce lundi avait tout d’un rendez-vous majeur pour le haut du classement portugais. Dans un Estádio do Dragão sous tension, les deux candidats au titre se sont livré un bras de fer intense qui s’est conclu sur un match nul (1-1), laissant la lutte pour la première place totalement ouverte. Porto pensait avoir fait le plus dur avant de se faire rejoindre dans les tout derniers instants, le Sporting égalisant sur penalty, transformé par l’inévitable Luis Suarez au bout du temps additionnel.

Les Dragons avaient pourtant pris l’avantage grâce à Seko Fofana, auteur de son tout premier but sous le maillot portugais. Un symbole fort pour le milieu ivoirien, arrivé cet hiver après une première partie de saison très compliquée à Rennes, où il n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres d’Habib Beye. Sa réalisation semblait offrir trois points précieux à Porto, qui prenait le large au classement mais le Sporting a refusé de lâcher et a fini par être récompensé, arrachant un point qui lui permet de rester au contact au classement, derrière un Porto toujours leader. Au-delà de ce cadran sportif, c’est surtout tout ce qui a eu lieu autour qui a fait jaser au Portugal ce lundi.

La rencontre a tourné au fiasco

En effet, la rencontre s’est jouée dans un climat particulièrement tendu, et pas uniquement sur la pelouse. Comme le révèle A Bola, plusieurs incidents sont venus parasiter le bon déroulement du match. Dans un premier temps, les serviettes du gardien du Sporting, Rui Silva, ont été volées pour l’empêcher de se laver les gants. Un épisode qui rappelle forcément certaines pratiques déjà vues lors de la dernière CAN où les stadiers marocains s’en étaient pris à Stanley Nwabali et Édouard Mendy. En fin de match, les ramasseurs de balle ont parfois caché les ballons afin d’empêcher une reprise rapide du jeu, notamment lorsque les Lisboètes poussaient pour égaliser. Les supporters ont également jeté des maillots… de l’Atlético de Madrid sur Morten Frendrup. Pour rappel, le milieu danois était proche de signer chez les Colchoneros cet été.

La tension est montée d’un cran dans les dernières minutes, avec des échauffourées entre joueurs et une nervosité palpable de part et d’autre. Après la rencontre, plusieurs révélations ont été faites. Et comme l’on peut le voir sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le vestiaire du Sporting aurait été volontairement saboté, décoré avec des images et coupures de presse provocatrices à la gloire du FC Porto. Des informations confirmées par la presse portugaise, qui ne sait pas qui a réalisé ces actes assez lunaires. Volontairement, le chauffage aurait été également mis au maximum et il était impossible de réguler la température. Des pratiques déloyales, destinées à déstabiliser l’adversaire, et qui illustrent une nouvelle fois à quel point cette rivalité dépasse largement le cadre sportif au Portugal.