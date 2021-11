Tottenham : Antonio Conte ne misera pas sur Hugo Lloris

Dix ans. Hugo Lloris, 35 ans le 28 décembre prochain, fêtera ses dix ans chez les Spurs en juin 2022. Ce qui coïncidera avec la date à laquelle son contrat à Tottenham arrivera à son terme. De quoi sera fait l'avenir du portier des Bleus ? Prolongera-t-il l'aventure dans le nord de Londres ? Le Telegraph annonce aujourd'hui que le nouveau manager du club londonien, Antonio Conte, aurait décidé de miser sur un nouveau gardien la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Selon le média britannique, Jordan Pickford (27 ans), gardien de but d'Everton et titulaire depuis la Coupe du Monde 2018 avec l'Angleterre, pourrait remplacer Hugo Lloris chez les Spurs. En effet, Antonio Conte aurait les yeux rivés sur le portier des Toffees, qui s'était auparavant révélé sous les couleurs de Sunderland. L'idée : faire de l'international aux 42 sélections avec les Three Lions le portier numéro un, à long terme.

Antonio Conte veut un gardien du coin

Arrivé des Black Cats pour 28,5 millions d'euros en 2017, Jordan Pickford est sous contrat avec Everton jusqu'en 2024. Pour rapatrier le numéro un du pays, les Spurs vont devoir sortir le chéquier. Mais travailler avec un gardien local, telle est la volonté exprimée par Antonio Conte. Numéro un tout de suite ou en concurrence à Hugo Lloris ? Deux portiers de classe mondiale dans un même club... Telle configuration n'est pas sans rappeler la situation imposée à Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au PSG.

De leur côté, les Spurs envisagent plusieurs options : dans sa dernière année de contrat, Hugo Lloris pourrait même prolonger l'aventure. Mais quoiqu'il en soit, Antonio Conte aura besoin d'un successeur au Niçois, au crépuscule de sa carrière. Actuellement prêté avec option d'achat par l'Atalanta, Pierluigi Gollini n'est jamais passé devant le Français dans la hiérarchie, lui qui se contente d'apparitions en EFL Cup et en Conference League. Un numéro un est donc pisté. Et le directeur général des Spurs, Fabio Paratici, connaît les attentes de Conte.

L'importance du gardien dans le fonctionnement de Conte

Marquer le coup, imposer sa patte. Fraîchement nommé, le technicien italien doit prouver. Il veut aussi une équipe à son image. Recruter un gardien ? Le meilleur au poste. Lorsqu'il était sur le banc de Chelsea, l'année du titre, c'est sur un Thibaut Courtois au sommet de sa forme qu'il avait pu compter. À l'Inter, l'an passé, c'est au géant slovène Samir Handanovič qu'il avait confié le brassard. Avec, une fois encore, le titre à la clé. Pour l'après-Lloris, quoi de mieux que le chouchou de tout un peuple, le gueulard de Washington, Jordan Pickford ?