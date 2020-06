Rennes pose 10 M€ sur la table pour Jhon Lucumi

Le Stade Rennais est sur tous les fronts. Récemment intronisé directeur sportif du club breton, Florian Maurice dégaine des propositions tous azimuts pour recruter l'axial tant désiré par Julien Stéphan pour accompagner le capitaine Damien Da Silva. Après avoir été repoussés pour Tanguy Kouassi (18 ans, qui a préféré le Bayern Munich) et Mohammed Salisu (21 ans, qui préfère rejoindre la Premier League), les Rouge-et-Noir ont activé d'autres pistes.

Comme nous vous l'expliquions ce mardi, les pensionnaires du Roazhon Park ont ainsi envoyé des propositions à l'AS Monaco pour Benoît Badiashile (19 ans) et au Stade de Reims pour Axel Disasi (22 ans). L'écurie présidée par Nicolas Holveck n'en est pas restée là, puisque, selon les informations du quotidien belge Het Nieuwsblad, un offre de 10 M€ a été transmise au KRC Genk pour Jhon Lucumi (21 ans).

Genk a dit non

Ce jeune axial évolue en Belgique depuis l'été 2018, où il s'est rapidement installé comme un titulaire (39 matches de Jupiler Pro League, 1 but). Cette saison, on a pu le découvrir en Ligue des Champions (il a disputé l'intégralité des six matches de poules contre Liverpool, Naples et Salzbourg, inscrivant un but au passage). International colombien (3 sélections), le gaucher de Cali (1m85, 78 kg) possède un potentiel indiscutable.

Pas étonnant donc d'apprendre que le Genk a repoussé la proposition rennaise, souhaitant conserver son n° 33 (également pisté par le Séville FC de Monchi), encore sous contrat jusqu'en juin 2022. Rennes reviendra-t-il malgré tout à la charge pour Jhon Lucumi ? Une chose est sûre, Florian Maurice ne chôme pas.