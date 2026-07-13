Real Madrid : bonne nouvelle pour Thibaut Courtois

Sorti sur blessure en quarts de finale de la Coupe du Modne 2026 lors de la défaite 2-1 de la Belgique contre l’Espagne, Thibaut Courtois (34 ans), est désormais en vacances en attendant la reprise avec son club, le Real Madrid. Et ce pépin physique ne sera pas un frein à sa reprise du prochain exercice.

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Selon As, le gardien belge a réalisé des examens médicaux qui ont permis d’écarter une blessure musculaire au quadriceps gauche. Victime d’une blessure mineure, il devrait rejoindre le club merengue pour la pré-saison lors de la dernière semaine de juillet. Il sera cependant indisponible pour le match amical contre la Fiorentina le 1er août pour ne pas le brusquer dans sa reprise.