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Ligue 1

Antoine Kombouaré juge ses débuts au Paris FC

Par Josué Cassé
1 min.
Antoine Kombouare @Maxppp
Paris FC 2-1 PSG

Antoine Kombouaré a tout changé au Paris FC. En danger avant son arrivée, le club francilien a finalement terminé la saison 2025-2026 de la plus belle des manières avec une victoire de prestige face au PSG (2-1). Présent en conférence de presse après ce succès, Antoine Kombouaré a d’ailleurs tiré un bilan de ses débuts avec l’autre club de la capitale.

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«J’espérais qu’on fasse du bon travail, j’espérais acquérir le maintien facilement mais pas avec ces résultats. C’est au-delà de mes espérances. La mayonnaise a vite pris. Le premier match contre Nice s’est bien passé, j’ai vu le caractère de cette équipe. Si je fais le bilan, il y a eu onze matchs, six victoires, trois nuls et deux défaites… Exceptionnel, oui, au-delà de ce qu’on peut imaginer. C’est la récompense du travail et la récompense pour les joueurs. Ils ont vite adhéré au projet».

Pub. le - MAJ le
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