Ligue des Nations, Qualifs Euro et Coupe du Monde : l’UEFA révolutionne sa formule

Le succès de la nouvelle version de la Ligue des Champions a donné des idées à l’UEFA. L’introduction d’une phase de championnat en guise de premier tour a plutôt séduit les amateurs de foot, malgré des matchs qui s’accumulent. Les scénarios renversants pour qualifier l’un et éliminer l’autre à l’autre bout du continent (l’OM peut en témoigner) sont encore dans toutes les mémoires. Le modèle va s’exporter aux matchs des équipes nationales. L’UEFA vient d’annoncer qu’après l’Euro 2028 prévu au Royaume-Uni, il faudra compter sur une autre formule concernant les qualifications européennes et la Ligue des Nations.

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Cette dernière compétition, assez récente rappelons-le, dit adieu à ses 4 ligues (4 poules de 4 équipes pour les 3 premières ligues et 2 poules de 3 équipes pour la ligue D) pour les condenser en trois ligues (A, B et C). Ces ligues seront elles-mêmes divisées en trois chapeaux à l’occasion du tirage au sort (du plus fort, les "têtes de série", au moins fort). 2 équipes par chapeau intégreront une poule afin d’obtenir des groupes de 6 où tout le monde se jouera une fois, excepté pour un adversaire où il y aura un format aller-retour. Si vous suivez toujours, chaque nation effectuera bien 6 matchs dans son groupe contre 5 adversaires.

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Un modèle inspiré de la réforme des coupes d’Europe

La suite est plus lisible et reprend le format actuel du final 8. Les deux premiers de chaque poule de la Ligue A se qualifient pour les quarts de finale, ainsi que les deux meilleurs 3es. Les trois qui ont fini à la 6e et dernière place descendent en ligue B. A l’étage inférieur, les trois premiers de chaque poule montent en Ligue A. Il y aura également des barrages entre les 4es et les 5es de ligue A et les 2es et 3es de ligue B. Le système se reproduit entre la ligue B et la ligue C. À noter qu’avec 55 fédérations européennes, une poule de ligue C sera constituée d’une 7e équipe. Si vous êtes toujours avec nous, accrochez-vous encore un peu.

Les qualifications pour l’Euro 2032 vont connaître peu ou prou le même schéma. Il y aura désormais 2 ligues pour repartir toutes les équipes nationales. La ligue 1 sera constituée de 3 poules de 12 équipes (les 36 équipes des ligues A et B de Ligue des Nations), la Ligue 2 bénéficiera quant à elle de 3 poules de 6 équipes (l’une aura 7 adversaires). Le tirage au sort est le même avec trois chapeaux de 12 équipes, dont l’un dit de "tête de série". Il y aura donc 4 équipes de chaque chapeau par poule. Toutes les nations auront droit à 3 matches à domicile et 3 matchs à l’extérieur, de la même manière que les nouvelles coupes d’Europe.

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Pour ce qui est des qualifications européennes (pour l’Euro et la Coupe du Monde) au terme de cette phase, il ne semble pas encore y avoir de consensus. « Les équipes les mieux classées de chaque groupe de la Ligue 1 seront qualifiées directement, tandis que les places restantes seront attribuées via un système de barrages, ce qui garantira des chances de qualification équitables également aux équipes de la Ligue 2 », précise l’UEFA sans plus de détails. On ne connaît donc pas encore le nombre d’équipes qualifiées à l’issue de ce tour auquel participeront les pays hôtes des compétitions, même s’ils sont automatiquement qualifiés. Le comité exécutif de l’UEFA doit valider ces formules en septembre prochain.