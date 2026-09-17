Rennes : Alidu Seidu va rejoindre l’OGC Nice en prêt

L’OGC Nice tient son joker pour renforcer une défense fortement diminuée par les blessures. Selon Le Parisien, le Gym a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour l’arrivée d’Alidu Seidu sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat. L’international ghanéen de 26 ans, sous contrat à Rennes jusqu’en 2029 mais qui n’entrait plus dans les plans du club breton, devrait rallier la Côte d’Azur dans la journée. Son arrivée intervient alors que Nice doit notamment composer avec les longues absences de Moise Bombito et Antoine Mendy.

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Présent dans le groupe élargi de Franck Haise pour le déplacement de Rennes à Sturm Graz (0-0) mercredi en Ligue Europa, Seidu va donc poursuivre sa saison à Nice. Passé par Clermont avant de rejoindre le club breton, le défenseur possède déjà une solide expérience avec 106 rencontres disputées en Ligue 1. Sa polyvalence représente également un atout pour le Gym puisqu’il peut évoluer aussi bien comme latéral droit que dans l’axe d’une défense à trois.