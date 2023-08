PSG, Inter Miami : après Neymar, les ultras parisiens dézinguent Lionel Messi !

La suite après cette publicité

L’expression d’une colère. Si le Brésilien Neymar et l’Argentin Lionel Messi ont quitté, en cet été 2023, le Paris Saint-Germain après y avoir évolué 6 saisons pour le premier (2017-2023), deux pour le second (2021-2023), certains ultras parisiens ne semblent pas encore avoir digéré le passage des deux stars. Dans cette optique, le Collectif Ultra Paris n’a pas hésité à déployer, ce samedi, une banderole assassine à l’encontre de son ancien numéro 10. «Neymar : finally rid of the rude» (Neymar : enfin débarrassé du grossier personnage), pouvait on ainsi lire dans la tribune francilienne.

Un message acerbe qui a d’ailleurs trouvé un écho à des milliers de kilomètres de Paris. En effet, une autre banderole, cette fois-ci adressée à Lionel Messi, a également vu le jour aux abords du Pink Drive Stadium, siège du club de l’Inter Miami où vient de signer le septuple Ballon d’Or argentin. Avec le même message : «Messi : finally rid of the rude». Des critiques qui n’empêchent cependant pas la Pulga de briller sous ses nouvelles couleurs. Pour rappel, depuis son arrivée, le champion du monde argentin totalise 11 buts et 3 passes décisives en 9 petits matches…