Zlatan Ibrahimovic cartonne les stars exilées en Arabie saoudite

Retraité des terrains à l’issue d’une dernière pige du côté du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic reste attentif à ce qu’il se passe dans le monde du football. À ce titre, un détail lui a sauté aux yeux cet été. Contrairement à lui, plusieurs stars évoluant en Europe et au palmarès bien garni ont décidé de quitter le vieux continent pour poursuivre l’aventure en Arabie saoudite, à l’instar de Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Neymar. Lors d’une interview accordée à Piers Morgan, l’ex-footballeur passé par le FC Barcelone, l’Inter Milan ou encore le Paris Saint-Germain a pris à contre-pied ces choix de carrière, tout en révélant avoir décliné des offres en provenance du Golfe et de Chine.

«J’ai également reçu une offre de Chine et une offre d’Arabie saoudite, mais la question est : que veux-tu ? Quels sont tes objectifs ? J’ai dit avant de commencer que certains joueurs doivent terminer leur carrière sur la grande scène, car c’est le sommet de leur carrière. Tu dois être reconnu pour ton talent, pour ce que tu as gagné. Parce que si on se souvient de toi de manière opposée, alors à quoi servent nos entraînements quotidiens, à quoi est-ce qu’on nous reconnaît ? C’est notre talent, c’est ce dont tu veux qu’on se souvienne. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade. Tu ne peux pas descendre à un niveau inférieur et finir ta carrière différemment. Mais certains joueurs avaient besoin de gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en avaient pas gagné assez», a déclaré la légende suédoise.