CAN 2025 : Kylian Mbappé envoie un message à Brahim Diaz

À la veille d’affronter Monaco en Ligue des Champions, Kylian Mbappé était présent face aux médias. L’attaquant du Real Madrid a été interrogé sur tous les sujets chauds du Real Madrid. Mais le capitaine de l’équipe de France a également été questionné sur la finale agitée de son coéquipier Brahim Diaz.

«Je n’ai pas parlé directement avec Brahim. J’ai parlé avec Achraf (Hakimi) et je peux comprendre un peu ce qui s’est passé. C’est un moment difficile. Il est vrai que j’ai moi aussi vécu des moments difficiles avec l’équipe nationale. De colère, de rage. Mais il faut continuer à travailler. C’est la vie d’un footballeur. Je suis venu à Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux personnes, aux sentiments. Notre idée est de récupérer Brahim et de le soutenir», a-t-il déclaré ce lundi après-midi en conférence de presse.