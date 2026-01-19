Menu Rechercher
Commenter 48
Ligue des Champions

CAN 2025 : Kylian Mbappé envoie un message à Brahim Diaz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mbappé et Brahim Diaz @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Real Madrid Monaco Voir sur CANAL+ SPORT

À la veille d’affronter Monaco en Ligue des Champions, Kylian Mbappé était présent face aux médias. L’attaquant du Real Madrid a été interrogé sur tous les sujets chauds du Real Madrid. Mais le capitaine de l’équipe de France a également été questionné sur la finale agitée de son coéquipier Brahim Diaz.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas parlé directement avec Brahim. J’ai parlé avec Achraf (Hakimi) et je peux comprendre un peu ce qui s’est passé. C’est un moment difficile. Il est vrai que j’ai moi aussi vécu des moments difficiles avec l’équipe nationale. De colère, de rage. Mais il faut continuer à travailler. C’est la vie d’un footballeur. Je suis venu à Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux personnes, aux sentiments. Notre idée est de récupérer Brahim et de le soutenir», a-t-il déclaré ce lundi après-midi en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Maroc
Kylian Mbappé
Brahim Díaz

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Maroc Flag Maroc
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Brahim Díaz Brahim Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier