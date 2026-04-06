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Ligue des Champions

Arsenal : Bukayo Saka et Jurriën Timber forfaits contre le Sporting CP

Par Kevin Massampu
1 min.
Bukayo Saka @Maxppp
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Après sa défaite en 1/4 de finale de FA Cup, Arsenal va devoir relever la tête et passer en mode Ligue des Champions, mardi soir face au Sporting
CP. Le club londonien espèrera faire mieux que lors des deux dernières saisons et enfin accéder au dernier carré de la compétition. Mais pour ce déplacement au Stade José Alvalade, les Gunners de Mikel Arteta vont devoir faire sans les habituels titulaires sur le côté droit. En effet, Bukayo Saka et Jurriën Timber sont forfaits pour ce match aller. L’Anglais avait déjà dû quitter prématurément le rassemblement des Three Lions fin mars et n’avait pas été aligné face aux Saints, samedi. Suite à un problème à la cheville, le milieu néerlandais n’a, lui, plus joué depuis mi-mars.

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« Ils ne sont pas encore prêts. Voyons voir. Avec un peu de chance, ils seront prêts pour ce week-end si tout se passe bien. Ce serait un énorme coup de pouce, car ces derniers jours, nous avons perdu tellement de joueurs importants. Et c’est quelque chose qu’il faut changer immédiatement », a indiqué Arteta en conférence de presse.

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