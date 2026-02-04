Chelsea : Mykhaylo Mudryk dans une nouvelle polémique et sanctionné 28 jours

Décidément les suspensions s’enchaînent pour Mykhaylo Mudryk. Absent des terrains pour un contrôle positif au meldonium, l’ailier de Chelsea n’a pas encore repris la compétition. En attendant, le joueur de 25 ans peut s’adonner à certains loisirs comme celui de joueur au jeu Counter Strike 2 via Face It, une plateforme de compétitions en ligne comme le rapporte le média polonais Gram. Défiant des Polonais, il a eu un ratio positif avec 38 éliminations pour 37 morts mais il s’est aussi illustré de mauvaise manière. Perdant son sang froid, il a fait des allusions aux massacres réalisés par les nazis en Pologne dans la région de Volhynie durant la seconde guerre mondiale : «Vous avez eu de la chance en Volhynie. Une autre carte – Volhynie. Carte suivante – 1939. Tu te souviendras à jamais de la Volhynie, sale bâtard.» Il a écopé un bannissement de 28 jours sur la plateforme pour "toxicité".

Le joueur a alors réagi à son exclusion : «ma position est très simple. Je suis très reconnaissant envers la partie du peuple polonais qui soutient sincèrement les Ukrainiens. Mais je vois et j’entends constamment comment certains Polonais traitent les Ukrainiens, en particulier ceux qui vivent actuellement en Pologne. Je le ressens même dans les petites choses, comme quand je joue à CS:GO. C’est quasiment impossible de gagner une partie contre eux, car dès qu’on essaie de communiquer normalement pour le bien de l’équipe et qu’ils découvrent qu’on est Ukrainien, le manque de respect commence. Je les ai vus insulter mes amis à plusieurs reprises sans raison apparente. Alors comment suis-je censé apprécier les Polonais dans ce jeu ? C’est impossible. Ils ne vous montreront jamais que les premiers mots du jeu sont « Gloire à la Russie », mais ils s’énervent quand on leur rappelle l’histoire.»