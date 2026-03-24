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Orlando : Antoine Griezmann explique son choix

Par Max Franco Sanchez
1 min.

C’est officiel : Antoine Griezmann rejoindra Orlando City (MLS) au terme de la saison européenne actuelle. Le Français, qui a encore la possibilité de gagner la Copa del Rey ainsi que la Ligue des Champions avec l’Atlético avant de s’envoler direction la Floride, a ainsi paraphé un contrat de deux saisons avec une année optionnelle avec la franchise nord-américaine.

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Pour les médias du club, il a expliqué sa décision. « Je suis très excité de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando. Dès mes premières discussions avec le club, j’ai senti une grande ambition et une vision claire pour l’avenir, et ça m’a parlé. J’ai hâte de faire d’Orlando mon nouveau chez-moi, de rencontrer les fans, de sentir l’énergie du stade et de donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe à faire de belles choses », a indiqué Grizi.

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