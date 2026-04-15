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Une petite annonce a été passée dans un journal pour vendre l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le Groupama Stadium @Maxppp

Depuis hier matin, Eagle Football Group a officialisé l’arrivée d’un comité indépendant visant à éviter les conflits d’intérêts dans le cas d’une vente. De quoi annoncer une probable vente de l’Olympique Lyonnais. Mais ce mardi, Globoesporte a fait une découverte pour le moins originale.

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Administradora coloca SAF do Botafogo à venda em anúncio de jornal britânico

Cork Gully divulgou a venda do clube carioca no Financial Times ➡️

📸 Reprodução
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La société Cork Gully, qui contrôle Eagle Football Holdings Bidco Limited (EFHBL), a fait publier le vendredi 10 avril une petite annonce dans les colonnes du Financial Times pour vendre les actifs d’EFHBL, à savoir l’OL, Botafogo et RWDM Brussels.

Pub. le - MAJ le
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