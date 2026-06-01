Crystal Palace va rencontrer Pierre Sage

« L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui, il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu, on est sur une grosse tendance lensoise quand même », a déclaré Pierre Sage il y a 6 jours, au grand désarroi des supporters lensois, dépités par la tournure prise par les événements. Et les choses commencent à bouger pour le coach français, dont le nom revient avec insistance du côté de Crystal Palace.

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D’après les informations de la BBC, Pierre Sage serait ouvert à l’idée de rejoindre le club et devrait rencontrer les dirigeants de Palace dans les prochains jours. Ces derniers avaient initialement coché le nom d’Andoni Iraola, mais ce dernier est désormais le favori pour prendre la succession de d’Arne Slot du côté de Liverpool. Pierre Sage pourrait donc trouver un nouveau projet en Premier League…