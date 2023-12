Barça : nouvelle tuile pour Pedri !

Et encore une mauvaise nouvelle pour le Barça et pour Pedri. Souvent handicapé par les pépins physiques ces dernières années, le milieu de terrain canarien s’est encore blessé, ce mardi, lors de la séance d’entraînement matinale du FC Barcelone. Comme l’indique AS, il a senti des gênes musculaires et a quitté ses partenaires plus tôt que prévu.

Selon le quotidien AS, il devrait être absent pour 2 semaines et ne jouera donc pas face à Almeria demain en Liga, tout comme il manquera l’amical contre le Club América vendredi. Sa participation au match du 4 janvier face à Las Palmas pour la reprise est aussi incertaine.