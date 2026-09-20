Ligue 1 : Nice et Amoura mettent fin à presque un an sans victoire à domicile contre Lille

326 jours d’attente et le même adversaire pour mettre fin à la disette. Après 11 mois sans victoire à domicile (face à Lille, 2-0 à l’époque), l’OGC Nice a enfin retrouvé le chemin du succès à l’Allianz Riviera (2-1)… et même du succès tout court cette saison. Comme si l’histoire se plaisait à se répéter, le LOSC était encore du mauvais côté de l’histoire aujourd’hui. Pris à la gorge par les Niçois, les Dogues auront mis plus d’une heure avant d’entrer dans leur rencontre. L’agacement d’Ancelotti après le but du 2-0 en disait long sur les difficultés de son équipe à répondre au plan de Pantaloni.

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À peine le match lancé qu’on croyait même Nice ouvrir le score. Une scène aussi insolite que surréaliste faisait lever tout le stade quand Djibril Coulibaly, après une folle chevauchée en solitaire, déclenchait une énorme frappe donnant l’illusion que le ballon avait fini au fond des filets lillois (3e). Avec l’ambition d’imposer des choses à leurs adversaires, les Aiglons signaient une première période aboutie, peut-être leur meilleure cette saison. Leurs efforts étaient récompensés par un but venu des pieds d’Amoura. Sur un énième débordement, l’Algérien poussait Ngoy à tromper son propre gardien (22e). Il avait aussi distillé deux offrandes dont Wahi n’avait pas su profiter (18e, 30e).

Yehvann Diouf décisif, Lille décevant

Autre motif de satisfaction pour Nice ce soir : Yehvann Diouf, qui aura offert davantage de garanties que lors de ses précédentes sorties. Le portier sénégalais était décisif en réalisant des parades impressionnantes devant Ueda (48e, 82e) et Tiago Santos (52e). Du côté de Lille en revanche, les raisons de se réjouir étaient peu nombreuses cet après-midi. Tout juste appelé en équipe de France Espoirs, Ethan Mbappé sortait sur blessure (53e), et le pire était encore à venir.

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Mis sur orbite par un extérieur du pied de Hein, Wahi butait sur Ozer (66e), mais pas Amoura. Hein, toujours lui, régalait par ses inspirations de l’extérieur du pied et transperçait la défense lilloise en une passe. L’international algérien éliminait le gardien nordiste et inscrivait son premier but en L1 (67e, 2-0). Une minute de relâchement ne pardonne pas à ce niveau-là, et Ueda s’offrait un deuxième but en championnat. Avec un peu de réussite et l’aide de son dos pour s’amener le ballon, le Japonais ajustait Diouf d’une reprise de volée (79e, 2-1). Insuffisant, toutefois, pour espérer décrocher un résultat. Nice s’impose pour la première fois de la saison en L1, Lille chute pour la première fois en championnat et reste 4e.