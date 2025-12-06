Menu Rechercher
PSG : les images du formidable but de Kvaratskhelia face à Rennes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kvara @Maxppp
PSG 5-0 Rennes

Le PSG a parfaitement entamé son choc contre Rennes au Parc des Princes. Après une belle intervention de Safonov sur le tir de Lepaul, le PSG lançait un contre rapide qui allait se révéler décisif. Kvaratskhelia récupérait le ballon sur le côté gauche, prenait de vitesse Frankowski, puis enchaînait en contournant Aït-Boudlal et Rongier. Le Géorgien se réaxait dans la surface et croisait parfaitement sa frappe du droit.

Brice Samba était ainsi trop court et ne pouvait que constater les dégâts. Hernandez avait parfaitement lancé l’action avec une passe précise pour Kvara, initiant le mouvement décisif. Ce but venait récompenser la supériorité parisienne dans les premières minutes de jeu et permettait au PSG de prendre l’avantage face à une équipe rennaise qui reste pourtant sur quatre victoires consécutives.

Pub. le - MAJ le
