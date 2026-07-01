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Accord total entre Monaco et Besiktas pour Kassoum Ouattara

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis
1 min.
Kassoum Ouattara @Maxppp

Après le départ de Caio Henrique, un autre latéral gauche s’apprête à quitter l’AS Monaco. Comme nous vous le révélions, Kassoum Ouattara a demandé à ses dirigeants de quitter la Principauté, afin de relever un nouveau défi hors du Rocher. Fortement courtisé, l’international espoir tricolore (3 sélections) s’est finalement mis d’accord avec Beşiktaş pour une arrivée en Turquie cet été, après un long échange avec Vincenzo Italiano.

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Il restait aux deux formations de s’entendre sur les modalités du transfert. Selon nos informations, c’est chose faite : Monaco et Beşiktaş ont trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert à 8 M€ + 2 M€ de bonus. Le natif de Paris, auteur de 57 matchs à l’ASM, est attendu dans les prochaines heures à Istanbul pour passer sa visite médicale et s’engager avec la formation de Süper Lig.

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