Bayern : le remplaçant de Kompany face au PSG est connu

Suspendu pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Vincent Kompany ne sera pas présent sur le banc mardi soir. Selon Sky Sport Deutschland, c’est son adjoint Aaron Danks qui assurera l’intérim en tant qu’entraîneur principal pour cette rencontre à fort enjeu européen. Un changement contraint mais qui intervient à un moment clé de la saison, alors que l’équipe joue sa place en finale.

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Pour l’accompagner dans cette mission, René Marić et Floribert N’Galula seront présents sur le banc afin d’assurer la continuité du staff technique. Ce trio devra gérer la pression d’une demi-finale face à un PSG ambitieux, où chaque détail tactique peut s’avérer décisif. L’absence de Kompany pourrait peser, mais son encadrement reste en place pour maintenir la stabilité du groupe.