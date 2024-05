Nabil Fekir évoque son avenir avec le Real Betis

Dimanche, Nabil Fekir devrait être titulaire à Osasuna. Le Français n’est pourtant plus titulaire ces derniers temps, Isco étant préféré pour débuter les matchs. Titulaire et même capitaine à son retour de blessure cet hiver, ses prestations en demi-teinte ont eu raison de lui. Manuel Pellegrini a fait le choix ces trois derniers matchs de laisser le Français sur le banc. En fin de contrat en 2026 et avec des rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite, la question de son avenir se pose en Andalousie. Le principal intéressé ne veut pas en entendre parler.

« C’est le football, il y a des rumeurs, il y a des moments où tu es un peu en dessous de ton niveau où les gens parlent, mais ce n’est pas le plus important pour moi. Il ne reste plus grand-chose, nous allons essayer de nous qualifier pour l’Europe, pour nous, pour le club et pour les supporters. Nous verrons ce qui se passe. (…) Je n’ai pas de mots pour décrire l’amour qu’ils m’ont donné ici. est sur le terrain, pour redonner cet amour et cette confiance sur le terrain. » a-t-il conclu pour les médias officiels du club. Selon Revelo, une non-qualification européenne ferait que le Betis pousserait Nabil Fekir vers la sortie, les Andalous ne pourraient pas assumer son salaire.