Boubacar Kamara explique le choix Aston Villa

À 22 ans, Boubacar Kamara a décidé de couper le cordon avec Marseille. Une ville où il est né en tant que personne le 23 novembre 1999 puis en tant que footballeur. Depuis ses 5 ans, le minot a porté avec fierté et honneur le maillot olympien. Sous cette tunique, il a gravi tous les échelons et s'est imposé comme un titulaire indiscutable en équipe première. Mais dix-sept ans après avoir pris sa première licence à l'Olympique de Marseille, il a décidé de déployer ses ailes et s'envoler vers d'autres cieux. Courtisé par l'Atlético de Madrid, il a choisi de rejoindre Aston Villa jusqu'en 2027.

Le club anglais, qui a frappé un superbe coup car Kamara était en fin de contrat chez les Phocéens, a annoncé la nouvelle hier. Ce mardi, les Villans ont publié la première interview du joueur sur leur site officiel. L'occasion pour lui d'expliquer son choix. «Je suis très content d'être un joueur d'Aston Villa. J'ai longuement réfléchi et je pense que pour moi c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai hâte de commencer sous le maillot d'Aston Villa». Le désormais ex-joueur de l'OM est également impatient d'évoluer sous les ordres de Steven Gerrard, un coach qui a mouillé le maillot pour le faire signer.

Steven Gerrard l'a convaincu

«Le coach a été très important pour moi. Il est venu me voir à Marseille, chez moi. On a beaucoup parlé, discuté de l'avenir et il y a eu un grand feeling. Il a une grande part dans ma signature ici. J'espère lui rendre sur le terrain toute la confiance qu'il me donne (...) Ils sont venus me voir chez moi avec de très grandes ambitions. Il y a vraiment un très gros projet qui se forme ici et je suis content d'en faire partie.» Le polyvalent milieu de terrain a aussi bénéficié des conseils de Morgan Sanson, qu'il avait croisé à l'OM.

«J'ai beaucoup échangé avec Morgan et Lucas (Digne). Je leur ai demandé comment ça se passait ici, comment était la ville, les entraînements, le coach. Ils m'ont répondu la même chose, que c'était super et que si je venais j'allais me régaler donc je l'ai pris en compte dans ma décision». Motivé et prêt à relever ce challenge excitant, Boubacar Kamara est pressé de découvrir le nouveau championnat dans lequel il va évoluer. «Je pense que la Premier League est le meilleur championnat du monde. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte de découvrir ce championnat. Je pense qu'on aura une saison passionnante.»

De nouveaux défis avec Aston Villa et les Bleus

Aston Villa comptera sur lui pour apporter ses nombreuses qualités. «Mon style ? On va dire que je suis un soldat, j'aide l'équipe c'est-à-dire que peu importe où le coach m'utilise, que ce soit au milieu, en défense, je répondrai présent et je ferai tout pour l'équipe.» Avant cela, le natif de Marseille va rejoindre les Bleus à Clairefontaine, lui qui a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps il y a quelques jours et à quelques mois du Mondial 2022. Une nouvelle qu'il a accueillie forcément avec un grand sourire et une joie immense.

«Je suis très content et très fier pour moi et pour ma famille. Mais ça reste une étape. C'est bien d'y aller, mais le plus dur est d'y rester. C'est bientôt le rendez-vous, j'ai hâte d'y être. On verra comment ça va se passer». Après ça, le Frenchy va profiter pour recharger les batteries en famille avant de se lancer dans sa nouvelle aventure. «J'ai hâte de débuter la pré-saison. Je vais prendre un peu de vacances pour me reposer car la saison a été longue et il y a de la fatigue qui se ressent. Je serai prêt lors de la pré-saison». Aston Villa est prévenu, Boubacar Kamara est prêt à tout donner pour son nouveau club.