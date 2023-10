Équipe de France : Didier Deschamps réserve une grosse surprise pour l’Euro 2024

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a toujours su surprendre son monde. Le technicien des Bleus n’hésite pas à aller à contre-courant ou à rapidement miser sur certains joueurs. Surtout les plus jeunes. Par le passé, il n’a pas hésité à convoquer rapidement des gros talents français comme Paul Pogba, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou plus récemment Eduardo Camavinga alors âgé de 17 ans. Preuve que DD, comme Mbappé, n’accorde pas d’importance à l’âge du joueur.

Et cela devrait encore être le cas dans les prochains mois. En effet, l’ancien entraîneur de l’OM est de plus en plus tenté par l’idée d’appeler Warren Zaïre-Emery en équipe de France. C’est en tout cas ce qu’annoncent L’Equipe et Le Parisien ce vendredi matin. Présent au Parc des Princes pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’AC Milan (3-0), le sélectionneur des Bleus a dû être ébloui par la performance XXL du jeune milieu de terrain parisien. Auteur des deux passes décisives, et aussi élu homme du match par l’UEFA, WZE a roulé sur ses adversaires et confirmé qu’il était bien l’une des pépites du football mondial.

Didier Deschamps est sous le charme

Au delà de sa régularité, le jeune milieu de 17 ans a réussi à s’imposer dans ce PSG et a prouvé son talent au plus haut niveau, dans des matches de Ligue des Champions où il est actuellement l’un des meilleurs passeurs (3 passes décisives). Et forcément, Didier Deschamps n’est pas insensible à cela surtout en C1, une compétition qu’il juge comme une référence. La possibilité de le voir convoquer dès novembre prochain existe clairement et cela pourrait ainsi pousser vers la sortie d’autres joueurs.

Les deux quotidiens français s’accordent ainsi pour dire qu’une arrivée probable de Zaïre-Emery écarterait ainsi soit Boubacar Kamara (Aston Villa) soit Youssouf Fofana (Monaco) de la liste. Et si Thierry Henry, fraîchement nommé coach des Espoirs, en avait fait son capitaine en puissance avec les JO 2024 en ligne de mire, il va devoir déjà penser à composer sans lui. Car visiblement, DD est aussi tombé sous le charme du style de jeu de son joueur. En cas de première sélection en novembre prochain face à Gibraltar, WZE deviendrait également le plus jeune joueur des Bleus depuis 1945, devançant Eduardo Camavinga de quelques mois.