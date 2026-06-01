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EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles de Saliba

Par Josué Cassé
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Touché lors de la finale de la Ligue des Champions, le défenseur central William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines, comme nous vous le révélions ces dernières heures. Un terrible coup dur à prévoir pour les Bleus même si Didier Deschamps a voulu rassurer son monde en ce début de semaine.

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Lors d’échanges avec plusieurs journalistes, le sélectionneur des Bleus a calmé le jeu au sujet du joueur de 25 ans. «Il est là, tout va bien», a ainsi glissé l’architecte des Tricolores. Reste désormais à savoir s’il sera à 100% pour l’entrée en lice de l’équipe de France au Mondial, le 16 juin, contre le Sénégal.

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