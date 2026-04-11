Formation, datas et éclosion de jeunes talents, le formidable modèle Midtjylland

Alors que l’Olympique Lyonnais a fini en tête de la phase régulière de l’Europa League cette saison, un autre club a surpris son monde en obtenant la troisième place, il s’agit de Midtjylland. Participant régulier aux compétitions européennes depuis 2015, le club danois se montre régulier sur la scène européenne et réalise quelques coups. Participants à la phase de poules de la Ligue des Champions 2020/2021 dans le groupe de Liverpool, de l’Ajax Amsterdam et Villarreal, les Ulvene viennent de vivre une campagne historique avec des victoires contre le Sturm Graz (2-0), Nottingham Forest (3-2), le Maccabi Tel-Aviv (3-0), le Celtic Glasgow (3-1), Genk (1-0) et le Dinamo Zagreb (2-0). Pour autant, on est loin d’un simple tube d’une saison.

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Une référence au Danemark

Bien que récent puisque fondé le 2 février 1999, le FC Midtjylland occupe le devant de la scène au Danemark depuis sa création ou presque. Les fondateurs du club, Johnny Rune et Steen Hessel ont ainsi fusionné les clubs rivaux d’Ikast FS et Herning Fremad pour former à Herning un projet ambitieux. En deuxième division pour sa première saison, le club danois va directement finir champion et être promu. Juste derrière, il s’installera définitivement dans le gratin du football danois. Jamais descendu de la 7e place sur 12, Midtjylland a disputé la Coupe d’Europe à 19 reprises sur 27 saisons d’existence. Champion pour la première fois en 2015, Midyjlland a remporté le titre également en 2018, 2020 et 2024. Ce qui en fait le deuxième plus grand club du pays sur les dernières saisons derrière le FC Copenhague.

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«Au cours de la dernière décennie, notre club a progressé. Non seulement en termes de résultats, mais aussi en termes d’expérience acquise par l’ensemble de l’organisation. La compétition européenne n’est plus une nouveauté pour nous, c’est une exigence que nous nous imposons», note Claus Steinlein, le président de Midtjylland : «cette saison le prouve clairement. Nous avons battu des équipes comme le Celtic FC et Nottingham Forest, et nous sommes l’équipe européenne la plus victorieuse en compétitions UEFA cette saison. Parallèlement, nous avons réalisé le meilleur coefficient danois de tous les temps. Cela démontre notre compétitivité au plus haut niveau international. Et cela change aussi notre état d’esprit. Il y a quelques années, l’objectif était de franchir la phase de groupes. Désormais, notre ambition est de remporter les matchs à élimination directe. Nous avons investi massivement dans nos infrastructures, avec un centre d’entraînement ultramoderne et un stade agrandi, et nous en constatons les effets chaque jour sur notre préparation et nos performances. Avec l’arrivée de Mike Tullberg (l’entraîneur actuel ndlr), issu d’un club comme le Borussia Dortmund, nous avons renforcé notre expérience internationale et notre compétitivité. Pour nous, l’important est de continuer à progresser. D’année en année, nous nous rapprochons des plus grands clubs européens. Mais cela exige de garder cette soif de victoire, de toujours nous surpasser et de ne jamais nous contenter de l’acquis. C’est cet état d’esprit que nous cultivons», rajoute-t-il.

Encore en lice pour être titré cette saison, Midtjylland est actuellement deuxième à 7 points du surprenant leader de l’AGF Aarhus alors qu’il reste sept journées. Le match de ce dimanche contre Brondby et surtout le suivant contre Aarhus le lundi 20 avril seront des tournants dans la saison pour Midtjylland qui peut se relancer dans la course au titre. Et les Hedens Drenge ne manquent pas d’arguments pour remonter au classement. Avec 110 buts inscrits en 47 matches, soit une moyenne de 2,34 buts par matches, Midtjylland se distingue par un jeu séduisant et offensif. D’autant que son effectif est jeune (24,8 ans de moyenne) et fait place à de nombreux joueurs de l’académie (un peu moins de 30%). Si on retrouve des joueurs expérimentés comme Jonas Lössl (ex Guingamp et Everton), Kevin Mbabu (ex Wolfsbourg) ou encore Philipp Billing (ex Bournemouth et Naples) pour encadrer ces talents, le trio offensif impressionne.

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Des joueurs qui ont la cote

Meilleur buteur de l’équipe, Franculino Dju (21 ans) confirme un peu plus pour sa troisième saison avec le club danois. Le joueur formé à Benfica compte 21 buts en 31 matches et se montre particulièrement décisif. L’attaquant bissaoguinéen qui était arrivé libre dispose d’une valeur marchande de 22 millions d’euros et a fait l’objet d’une offre avoisinant les 30 millions d’euros de la part d’un club français. Doté d’une belle pointe de vitesse, celui qui a été flashé à 36,6 km/h fait l’objet d’intérêt de Liverpool, Manchester, le Bayern Munich ou encore Liverpool. Ailier droit chilien, Dario Osorio (22 ans) dispute lui aussi sa troisième saison avec Midtjylland. Avec 7 buts et 10 passes décisives en 40 matches, le joueur le plus rapide du championnat danois (36,8 km/h) est un véritable détonateur et fait mal dans la percussion.

Ciblé par l’Olympique de Marseille il y a trois ans avant d’aller à Midtjylland pour 5,2M€, soit le joueur le plus cher recruté par les Ulvene, Dario Osorio a également de solides prétendants comme Arsenal, Liverpool, West Ham ou encore l’AS Roma. Enfin, le troisième homme clef de l’attaque est Aral Simsir (23 ans). S’il ne compte pas encore de sélection avec l’équipe A de la Turquie (deux convocations), ce dernier est un vrai joyau de la formation de Midtjylland et réalise une saison XXL avec 12 buts et 19 passes décisives en 44 matches disputés. Créatif, décisif et percutant, celui qui est capable d’évoluer dans les deux couloirs comme milieu offensif plaît en Premier League avec Leeds United, Crystal Palace et Brentford sur les rangs tout comme Trabzonspor en Turquie. Trois talents qui ont de fortes chances de dépasser les 16 millions d’euros déboursés par Crystal Palace en 2017 pour recruter Alexander Sørloth. On peut aussi compter le défenseur sénégalais Ousmane Diao (21 ans), le milieu équatorien Denil Castillo (22 ans) ou encore l’ailier danois aux origines françaises Mikel Gogorza (19 ans) parmi les grands talents du club danois. Midtjylland est un club qui a révélé et vendu de nombreux talents et ne le fait pas à n’importe quelles conditions.

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«Former et vendre des joueurs fait partie intégrante de notre modèle, c’est ainsi qu’un club comme le nôtre peut rivaliser avec les grands championnats», nous a confié Claus Steinlein, président du club danois. Il a ensuite étayé ses propos : «notre ambition ne se limite pas au développement ou aux résultats, elle englobe les deux. Nous voulons dominer avec une jeune équipe, remporter des titres et être compétitifs en Europe. Cet équilibre est essentiel pour nous. Dans l’effectif actuel, plusieurs joueurs attirent l’attention, et à juste titre. Aral Simsir en est un excellent exemple. Il a rejoint notre centre de formation à l’âge de 13 ans et aujourd’hui, il n’est plus seulement un talent prometteur. Il est devenu un joueur décisif au plus haut niveau. Cette saison, il n’est plus qu’à une passe décisive d’égaler le record absolu de passes décisives dans le football danois, alors qu’il reste encore sept matchs à jouer, ce qui en dit long sur sa progression et son impact. De plus, il a été convoqué à deux reprises en équipe nationale turque A par le sélectionneur, Vicenzo Montella. Parallèlement, nous sommes en position de force en tant que club. Nous n’avons pas besoin de vendre, ce qui nous permet de nous concentrer sur le timing, la valeur et la continuité. Donc oui, il pourrait y avoir des transferts importants cet été. Mais cela se fera selon nos conditions, avec l’ambition claire de continuer à renforcer l’équipe.»

La méthode Midtjylland

Ainsi, dans les prodiges passés au club danois, on peut compter Alexander Sørloth (Atlético de Madrid), Ousmane Diomandé (Sporting CP), Gustav Isaksen (Lazio Rome) ou encore Artem Dovbyk (AS Roma). Midtjylland peut aussi s’appuyer sur ses liens avec le club partenaire du FC Ebedei depuis 20 ans qui lui a permis de révéler des pépites nigérianes comme Paul Onuachu (Genk, Southampton, Trabzonspor), Raphael Onyedika (FC Bruges) et Frank Onyeka (Brentford, Augsbourg, Coventry). «Bien sûr, il s’agit aussi de repérer les talents tôt, cela fait partie intégrante de notre modèle. Mais ce qui a fait son succès sur la durée, c’est la patience et le sens des responsabilités que nous assumons tout au long du processus. Ce sont de jeunes joueurs qui ont besoin d’un environnement adapté, sur et en dehors du terrain. Des joueurs comme Paul Onuachu, Frank Onyeka et Raphael Onyedika, tous trois internationaux nigérians, illustrent parfaitement ce qui peut se produire lorsque le talent rencontre une structure solide. En collaboration avec le FC Ebedei, nous avons également investi massivement dans les infrastructures au Nigeria, avec de nouveaux terrains et des installations permettant aux joueurs de vivre et de s’entraîner dans un environnement adapté dès leur plus jeune âge. Pour nous, l’essentiel est de bien faire les choses : former les joueurs localement, les faire venir au Danemark au bon moment et leur donner une réelle chance de réussir», souligne Claus Steinlein.

Sous la houlette du directeur sportif Kristian Bach Bak, ancien joueur qui a pris sa retraite en 2016 avant de revêtir ce costume en 2024, Midtjylland se base beaucoup sur la data dans son recrutement. Une méthode similaire à celle de Brentford et qui n’a rien de surprenant puisque le propriétaire des Bees Matthew Benham est devenu en 2014 actionnaire majoritaire du club danois avant de laisser la main à Heartland en 2023. «Midtjylland a son propre modèle développé par Matthew Benham qui est du coup aussi utilisé à Brentford. Par contre, pour avoir échangé avec des scouts de clubs danois, il y a de plus en plus une utilisation dans chaque club d’outils comme Instat, WyScout, StatsBomb… Donc ils utilisent aussi la data pour faire du scoutisme de joueurs en plus de l’observation terrain», nous avaient ainsi confié nos camarades de Nordisk en 2021 quant au modèle alors utilisé du côté des Ulvene.

«Les datas ont été un atout concurrentiel pour nous, non pas parce qu’elles remplacent les personnes, mais parce qu’elles les perfectionnent. Au FC Midtjylland, nous utilisons les données pour remettre en question nos hypothèses, réduire les interférences et prendre de meilleures décisions sous pression. Mais le football reste avant tout une affaire de personnes. C’est une question de courage, de relations et de compréhension de l’individu derrière les chiffres. C’est pourquoi notre modèle n’a jamais consisté à choisir entre datas et intuition, mais à combiner les deux pour se démarquer. Aujourd’hui, avec Heartland comme propriétaire, nous avons consolidé ces fondations. Nous restons ambitieux, profondément ancrés dans notre identité locale, mais avec une vision internationale affirmée. Notre objectif est simple : prouver qu’un club d’une petite région du Danemark peut rivaliser au niveau mondial, en adoptant une approche différente et en restant fidèles à nos valeurs», rajoute d’ailleurs à ce sujet Claus Steinlein. Devenu un modèle national et européen à l’image de ce que fait Bodo/Glimt en Norvège, Midtjylland n’a pas fini de faire parler de lui sur la scène nationale et continentale…