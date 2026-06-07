Kylian Mbappé pourrait signer un contrat totalement inattendu dans les prochains mois !

Kylian Mbappé devrait vivre un été assez mouvementé. Il y a la Coupe du Monde d’abord, forcément. Le Bondynois se sait attendu au tournant, surtout après une saison assez difficile à Madrid, conclue sans titre et avec de vives critiques des médias et des supporters malgré un titre de Pichichi et de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il aura donc l’opportunité de se refaire sous la tunique des Bleus, tout en sachant qu’il va devoir prendre une grosse décision dans les prochaines semaines.

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Il ne s’agit pas de son avenir à Madrid - un départ est déjà exclu par la presse locale - mais de son équipementier. Un dossier qui fait parler depuis un moment, et qui représente un enjeu majeur pour Nike, la marque qui sponsorise le joueur actuellement. Le contrat du joueur tricolore avec le géant américain expire le 31 juillet, et les intentions de l’ancien du PSG sont encore floues. Ce qui semble sûr, c’est qu’il ne prolongera pas d’ici la fin du contrat, et qu’il commencera peut-être la saison prochaine sans équipementier.

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Une grosse surprise ?

Le quotidien L’Équipe fait le point sur ce dossier et dévoile que la possibilité de signer un nouveau contrat avec Nike plus tard dans l’été ou à l’automne est réelle, avec des probabilités estimées à 50% par les sources interrogées par le média. L’ogre du textile nord-américain pourrait d’ailleurs faire du Français le joueur avec le contrat équipementier le plus juteux, avec un contrat d’environ 20 millions d’euros par an. Mais là où il pourrait y avoir une grosse surprise, c’est que dans le cas où Mbappé ne rempile pas avec Nike, il ne s’engagerait pas avec Adidas, ni même Puma ou Under Armour…

Il pourrait effectivement signer avec une marque qui n’est pas encore présente dans la sphère footballistique, dont le nom n’est pas encore connu, et qui souhaite donc partir à la conquête du football et rivaliser avec les acteurs déjà en place. Il s’agirait d’un projet novateur, dont le numéro 10 merengue serait le fer de lance, et qui serait évidemment très intéressant sur le plan financier. Il s’agirait de bien plus qu’un simple contrat équipementier, mais d’une relation visant à développer une marque qui part de presque 0, à l’image de Michael Jordan qui s’était engagé avec Nike quand cette dernière n’avait pas encore le statut de multinationale. Affaire à suivre…