Ligue 1
Baptiste Santamaria rebondit en Grèce
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@Maxppp
Changement d’air pour Baptiste Santamaria (31 ans). Le natif de Saint-Doulchard qui évoluait la saison dernière du côté de Valence vient de rejoindre un nouveau club. Le milieu défensif s’est engagé avec la formation grecque du PAOK Salonique pour un contrat d’un an.
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Santamaria is here! 🇫🇷 ⚫️⚪️ #Santamaria #PAOK #NewEra #SantamariaIsHere pic.twitter.com/6nSkeyLCF3— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2026
«Le PAOK FC annonce l’arrivée de Baptiste Santamaria. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club de l’Aigle à deux têtes courant jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans un communiqué. Passé par Tours, Angers, Fribourg, Rennes, Nice et Valence, Baptiste Santamaria va découvrir un nouveau club.
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