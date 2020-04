Chelsea : Antonio Rüdiger s'engage contre le coronavirus en Allemagne

Pendant cette crise sanitaire inédite qui touche le monde entier, les joueurs de football s'engagent. C'est le cas d'Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, qui a décidé de faire un don à un hôpital de Berlin, en Allemagne, comme l'a annoncé son club dans un communiqué. En effet, l'international de la Mannschaft a décidé de prendre en charge les frais de restauration du personnel soignant de l'hôpital de Berlin où il est né, pendant trois mois. L'ancien joueur du VfB Stuttgart veut ainsi aider la ville dont il est originaire en aidant avec ses possibilités comme il l'a expliqué.

« J'ai contacté la Charité (le nom de l'hôpital à Berlin) avant Pâques et lui ai demandé où je pouvais le plus aider. Ils m'ont dit qu'il était très difficile d'organiser la restauration du personnel infirmier actuellement, car la cantine est fermée en ce moment, comme tous les restaurants autour de l'hôpital. J'ai décidé avec ma famille de doubler les frais de restauration pendant au moins trois mois, a expliqué le défenseur. Je suis très reconnaissant de tout ce que Berlin m'a apporté durant ma jeunesse. Maintenant, j'ai la possibilité de donner quelque chose en retour et j'espère que la situation s'améliorera très bientôt. »