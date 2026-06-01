CdM 2026 : la liste de l’Afrique du Sud avec un ancien de Monaco

Placé dans le groupe A avec la Tchéquie, la Corée du Sud et le Mexique qu’elle affronte dans dix jours pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, l’Afrique du Sud a dévoilé sa liste. On retrouve les cadres habituels de la formation d’Hugo Broos avec des joueurs des deux grands clubs sud-africains, le Mamaledoi Sundowns et les Orlando Pirates.

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The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.



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Avec Ronwen Williams, Teboho Mokoena ou encore Oswin Appollis, on retrouve quelques joueurs évoluant en Europe comme Samukele Kabini (Molde), Ime Okon (Hanovre), Sphephelo Sithole (Tondela), Thaphelo Maseko (AEL Limassol) et Lyle Foster (Burnley) qui avait évolué à Monaco.

La liste de l’Afrique du Sud

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Swelele) et Sipho Chaine (Orlando Pirates)

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Défenseurs : Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Samukele Kabini (Molde), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (Polowane City), Ime Okon (Hanovre), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns) et Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Milieux : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) et Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

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Attaquants : Oswin Appollis (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Igraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates) et Thapelo Maseko (AEL Limassol)