L’Argentine pourrait perdre Rodrigo de Paul pour la Coupe du Monde !

«Rien n'est plus probable qu'adviennent des événements improbables», affirmait Edgar Morin, sociologue et philosophe français. Milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, international argentin, Rodrigo de Paul pourrait, lui aussi, vivre l'improbable. En divorce avec son ex-femme, Camila Homs, et impliqué dans un procès, avec une plainte pénale concernant la pension alimentaire de leurs enfants, l'Argentin de 28 ans risque, en effet, de manquer la Coupe du monde au Qatar selon les dernières informations de SPORT !

Selon les règlements de la FIFA et les lois régissant l’État du Qatar, cette situation pourrait ainsi empêcher le joueur des Colchoneros d’assister au prochain Mondial. Du côté de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapias, le président, a notamment expliqué - dans une interview à une radio argentine - que selon les lois de l’État du Qatar, De Paul ne pourrait pas participer à ce rendez-vous tant attendu : «pour aller au Qatar, ce que vous n’avez pas à avoir, c’est une plainte pénale avec une condamnation en instance, une question de genre ou quelque chose de similaire, c’est ce que nous comprenons de ce que l’article du Règlement de la FIFA marque». Si un dénouement plus radieux est encore espéré, Rodrigo de Paul peut craindre le pire !