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Primera Division

Atlético de Madrid : premier contact établi entre River Plate et Thiago Almada

Par Allan Brevi
1 min.
Thiago Almada avec l'Argentine @Maxppp

Le dossier Thiago Almada prend une tournure concrète en Amérique du Sud. Selon les informations de Diario Olé, une première rencontre officielle a eu lieu entre les dirigeants de River Plate et l’entourage du joueur. Le directeur sportif du club et Francescoli ont échangé directement avec le milieu argentin et son représentant afin d’étudier les conditions d’une arrivée dès ce mercato estival.

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Dans le même temps, le club de Buenos Aires affiche sa confiance dans la possibilité de conclure l’opération. En interne, River travaille déjà sur une réorganisation de ses ressources financières pour rendre ce transfert possible, même si plusieurs paramètres restent à ajuster avant de passer à l’action concrète. Le dossier reste ouvert, mais l’intérêt est désormais pleinement assumé des deux côtés. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2030 avec l’Atlético de Madrid, River Plate devra toutefois se montrer convaincant.

Pub. le - MAJ le
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