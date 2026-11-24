Le RC Lens a validé son billet pour les seizièmes de finale de Youth League ! En déplacement sur la pelouse de Leipzig pour la 5e journée, les jeunes Sang et or se sont imposés au terme d’un match renversant (2-3). Rapidement menés après une ouverture du score dès la première minute, les hommes de Walid Mesloub ont su réagir grâce à Mohamed Seddik (54e), avant que Jaheden Rocolat (63e) et Naël Manoir (79e) ne donnent deux buts d’avance au Racing. Malgré un penalty concédé en fin de rencontre, les Lensois ont conservé leur avantage.

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Avec cette troisième victoire en cinq journées, le RC Lens décroche officiellement sa qualification pour la suite de la compétition. Les Artésiens signent au passage leur premier succès à l’extérieur dans cette Youth League. Ils auront encore une dernière rencontre à disputer dans cette phase de ligue, avec la réception de Bodø/Glimt le 9 décembre, avant de se tourner vers les seizièmes de finale.