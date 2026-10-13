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Ligue des Champions

LdC, Manchester City : Enzo Maresca rend hommage au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vincenzo Maresca @Maxppp
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Gros choc demain soir à l’Etihad Stadium. Pour son deuxième match de Ligue des Champions de la saison, Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre. Un match qu’Enzo Maresca pense pouvoir gagner, même si le coach des Skyblues n’a pas manqué de rendre hommage à son futur adversaire parisien.

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« Le message pour demain soir est très simple. Il nous faudra réaliser un match parfait, car c’est la meilleure équipe d’Europe : elle a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons les battre et finir la soirée sur une note positive. Nous sommes sans aucun doute une bonne équipe. Où en sommes-nous actuellement par rapport au PSG ? Je ne sais pas. Je sais à quel point ils sont bons. Ils ont remporté les deux dernières Ligues des Champions, ce qui montre bien leur niveau. Je ne sais pas si nous sommes proches ou loin d’eux, mais nous sommes une bonne équipe », a-t-il confié en conférence de presse.

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