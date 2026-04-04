Newcastle annonce le départ de Kieran Trippier cet été

Newcastle vient d’annoncer ce samedi que l’international anglais, Kieran Trippier, quittera le club à l’expiration de son contrat cet été, mettant ainsi fin à une aventure de plus de quatre ans chez les Magpies. Le latéral droit de 35 ans aura marqué les esprits par sa solidité défensive, mais également son leadership sur le terrain. À la suite de l’annonce publiée dans un communiqué officiel, le joueur a aussitôt réagi face au média de la formation anglaise. « Le moment est venu de quitter cet incroyable club après quatre ans et demi. C’est là que je me suis senti le plus chez moi. C’est émouvant, et ça va vraiment me manquer. Je tiens à remercier énormément les supporters pour tout leur soutien dans les bons et les mauvais moments. Tu m’as toujours soutenu. Pour mes coéquipiers, ça va être émouvant. Ça a été un voyage incroyable avec vous les gars. Vous allez tous me manquer, mais gagner un trophée avec vous les gars était vraiment, vraiment spécial - le meilleur de ma carrière. Et au manager, Eddie Howe, à tout le personnel d’entraîneurs et à l’équipe dans les coulisses, un grand merci. Tout le monde au club va me manquer. Merci » est-il notifié dans le texte.

La suite après cette publicité

Dans le communiqué, l’actuel 12e de Premier League a voulu retracer son parcours et, en quelque sorte, lui adresser plusieurs messages. « Kieran a rejoint les Magpies de l’Atlético Madrid en janvier 2022 et a apporté une immense contribution sur et en dehors du terrain en quatre ans et demi à St. James Park. Arrivé avec le club dans les places de relégation de la Premier League, il a aidé Newcastle United à se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA deux fois au cours des trois dernières saisons. Il a également joué les 90 minutes complètes à Wembley alors que les Magpies ont battu Liverpool 2-1 lors de la finale de la Carabao Cup 2025. En tant que membre clé du groupe de direction de la première équipe, il a soulevé le premier trophée national du club en 70 ans aux côtés du capitaine Bruno Guimarães. Avant les sept derniers matchs de la saison actuelle de Premier League, Kieran a fait plus de 150 apparitions pour Newcastle United, marquant quatre buts. Il a également accumulé 54 sélections internationales pour l’Angleterre ». Un nouveau chapitre s’offre à lui !