PSG : Kang-in Lee aurait passé sa visite médicale avec un médecin de l’Atlético

Après Gonçalo Ramos, c’est Kang-in Lee qui va bientôt quitter le Paris Saint-Germain. Après trois ans passés dans la capitale, le milieu offensif sud-coréen de 25 ans va retourner en Espagne pour s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid. Et tout semble s’accélérer désormais.

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La presse sud-coréenne relaie une information selon laquelle le Dorimdong Study Center a publié un post sur ses réseaux sociaux officiels. « Le Dr José María Villarón, médecin et directeur médical du club de football professionnel espagnol Atlético Madrid, s’est rendu en Corée pour effectuer un bilan de santé auprès du joueur de l’équipe nationale Lee Kang-in. Il a pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de visiter le Dorimdong Study Center. »