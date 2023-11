Rennes : les premiers mots de Julien Stéphan

Il est de retour. Suite à l’annonce du départ de Bruno Genesio, le Stade Rennais a fait revenir Julien Stéphan. Libre de tout club depuis son limogeage de Strasbourg, le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps savoure l’opportunité de faire son come-back en Bretagne.

«Je remercie la famille Pineau, le président Cloarec pour cette possibilité d’entraîner ce beau club. C’est une grande joie de revenir. Je voudrais saluer et féliciter Bruno Genesio. J’ai la chance de succéder à un grand entraîneur, qui a fait de grandes choses. En tant que spectateur, je me régalais de voir les matchs du Stade rennais ces derniers temps, avec une grande qualité de jeu. À nous de faire fructifier tout ça. Merci Bruno pour tout ce que tu as fait au Stade rennais et bonne continuation. C’est une chance, je sors de 10 mois d’inactivité. Je suis frais, dispo et motivé. (…) Ça a été très rapide. Depuis hier soir, je ressens un soutien de tout le monde, de l’actionnaire et des personnes qui sont là au quotidien. Je sens et perçois ce soutien. C’est ce qui a motivé d’accepter le challenge», a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.