Chelsea a pensé à Renato Sanches

Désireux de combler le vide laissé par le départ d’Enzo Fernandez vers Manchester City, Chelsea a exploré de nombreuses pistes en toute fin de mercato. Après avoir essuyé les refus de Manu Koné et de Lamine Camara (retenu sur le gong par l’AS Monaco), les Blues se sont tournés vers des profils surprenants d’agents libres. Après un sondage auprès de Georginio Wijnaldum, qui a finalement rejoint Al-Ittihad ces dernières heures, le board londonien a coché le nom d’un autre ancien Parisien. Selon nos informations, Renato Sanches (29 ans), tout juste libéré de sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, répondait à plusieurs critères appréciés par la direction sportive britannique (expérience du très haut niveau, disponibilité immédiate, etc).

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La direction de Stamford Bridge a finalement décidé de ne pas aller plus loin dans les démarches pour accorder sa confiance au groupe déjà en place, à l’instar de ce qu’évoquait récemment son nouvel entraîneur Xabi Alonso. « Nous avons plusieurs options et nous devons trouver le bon équilibre. Nous pensons avoir la qualité et la compétitivité nécessaires pour toute la saison et pour affronter chaque adversaire. » De son côté, l’international portugais de 29 ans sort d’une préparation estivale très appliquée. Libre comme l’air, le Golden Boy 2016 suscite des intérêts appuyés auprès de plusieurs écuries du Big 5 européen. Un dossier chaud à suivre dans les prochains jours.