Serie A : le Torino écrase l’Hellas Vérone

Dans ce duel de bas de tableau entre Hellas Verona et Torino, ce sont les turinois qui ont finalement fait la différence. Malgré une première période équilibrée et peu d’occasions franches, le Torino a ouvert le score rapidement par Simeone (1-0, 10e).

En fin de rencontre, l’Hellas Vérone a complètement craqué en concédant le but du break par Casadei, avant de voir Njie sceller la victoire du Toro (3-0, 87e et 90e+1). Une défaite qui n’arrange pas les affaires de Vérone, toujours 18e. De son côté, le Torino reste à la 11e place.