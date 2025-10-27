Bournemouth : le secret d’Antoine Semenyo pour devenir l’une des révélations de Premier League

L’une des révélations de la saison en Premier League avec déjà neuf contributions décisives (six buts et trois passes), Antoine Semenyo a raconté à The Times les coulisses de son impressionnante progression à Bournemouth. L’attaquant ghanéen, recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2023, a expliqué qu’il tient un journal dans lequel il note les points à améliorer après chaque match, en s’appuyant sur des vidéos envoyées par un analyste. « Je reçois des extraits de tous les matchs, chaque match. Je les regarde seul. Le match avant celui contre Everton, j’ai vu plusieurs occasions où le ballon passait au second poteau et je n’étais pas là. J’ai donc travaillé ça à l’entraînement, et je l’ai écrit dans mon journal », a-t-il confié.

Pourtant, la trajectoire du Ghanéen n’a pas toujours été linéaire. Avant de briller en Premier League, Semenyo a même brièvement abandonné le football à l’âge de 15 ans, après avoir été recalé par Crystal Palacce. « J’en avais juste assez de ne pas être pris dans la plupart des clubs où j’allais à l’essai. Crystal Palace a été le point de rupture. Je me suis dit : tu sais quoi, laisse tomber, profite d’être un enfant, vois tes amis, va à l’école, sois normal », raconte-t-il. Durant cette pause, il s’est éloigné des terrains pour jouer au basketball pendant un an, avant qu’une opportunité ne se présente à Bishop’s Stortford, où il s’est distingué malgré un léger surpoids. De là, il a intégré l’académie de Bristol City, disputant plus de 100 matchs avec l’équipe première avant de rejoindre Bournemouth. Aujourd’hui, il est l’un des joueurs les plus courtisés de l’élite du football anglais.