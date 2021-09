Juventus : Leonardo Bonucci évoque le départ de Cristiano Ronaldo

Après trois saisons à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a quitté l’Italie pour retourner à Manchester United. Pour Leonardo Bonucci, « la présence de Cristiano a eu une grande influence sur nous. Le simple fait de s'entraîner avec lui nous donnait quelque chose de plus, mais inconsciemment, les joueurs ont commencé à penser que sa seule présence suffisait à gagner les matchs. Nous avons commencé à manquer un peu de rigueur dans notre travail quotidien, l'humilité, le sacrifice, le désir d'être là pour son coéquipier jour après jour. Ces dernières années, je pense que vous avez pu le constater », a-t-il confié à The Athletic.

Il a poursuivi en déclarant que « la saison dernière, nous avons terminé quatrième et gagné la Coppa Italia parce que nous sommes redevenus une équipe. Si vous aviez jeté un morceau de bois dans le vestiaire avant ces matchs, il aurait pris feu tant l'électricité y circulait. Cela nous a manqué. On a peut-être considéré comme acquis que si on donnait le ballon à Cristiano, il nous ferait gagner le match. Mais Cristiano avait besoin de l'équipe autant que nous avions besoin de lui. Il devait y avoir un compromis parce que c'est l'équipe qui élève l'individu, même si l'individu est le meilleur joueur de la planète. »