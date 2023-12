FC Barcelone : Vitor Roque dévoile son plus grand rêve

Son arrivée au FC Barcelone est scrutée de très près. Quatrième de Liga et en 8es de finale contre Naples en Ligue des Champions, le club culé aura forcément besoin de nouvelles armes pour rehausser son niveau en 2024 et Vitor Roque apporte une lueur d’espoir aux yeux des supporters catalans. Et alors qu’El Tigrinho s’est déjà affiché avec sa nouvelle tunique, il a été présenté devant les médias ce vendredi. Et alors qu’il a été questionné sur plusieurs sujets, le jeune attaquant de 18 ans a été relancé sur ses objectifs avec le Barça.

Ainsi, le transfuge de l’Athletico PR a dévoilé son grand rêve sur le Vieux Continent : «je veux vraiment bien faire les choses et gagner le plus possible avec le Barça. J’ai hâte d’apprendre et de profiter des meilleurs du monde. En Ligue, l’objectif est toujours de grimper au classement le plus possible. , et en Champions pour se battre pour le gagner. Parce que nous savons qu’ici, au Barça, seule la victoire compte. Personnellement, je viens apporter mon grain de sable au sein de l’équipe et je ferai tout mon possible pour aider mes coéquipiers. Mais si vous me demandez quel est mon plus grand rêve, ce serait de gagner la Ligue des Champions.» Reste à savoir s’il sera en mesure d’y parvenir dès sa première saison en Catalogne.