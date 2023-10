OM : le message de Jordan Veretout aux supporters marseillais

C’est Jordan Veretout qui s’est occupé de la conférence de presse du jour à Marseille et il n’a pas manqué l’occasion de s’adresser aux supporters de l’OM :«Quand tu te fais applaudir, c’est toujours agréable. Nous sur le terrain, on ne triche pas, on donne tout pour eux. C’est bien de voir tout un stade qui applaudit, dans la joie, avec cette fraternité avec les Grecs. J’ai toujours eu de bonnes relations avec les supporters», a expliqué le joueur marseillais.

«Ils sont exigeants mais c’est l’OM, ils sont avec nous quand on donne tout pour les rendre fiers. C’est notre 12e homme. Oui, on est plus forts à la maison que la saison dernière et c’est en grande partie grâce à nos supporters. Il faut faire plus à l’extérieur, car on a perdu trop de points et ce n’est pas suffisant. On se sent bien chez nous, au Vélodrome, on donne tout pour nos fans», a également précisé le milieu français, avant de défier l’OL au Vélodrome dimanche soir.