Menu Rechercher
Commenter 5
Matchs Amicaux

EdF : le magnifique but de Marcus Thuram face à la Colombie

Par Josué Cassé
1 min.
Marcus Thuram @Maxppp
Colombie 1-3 France

Sur la pelouse du Northwest Stadium à Landover, l’équipe de France défie actuellement la Colombie dans le cadre d’un match amical. Une rencontre que les Bleus ont, pour l’heure, pris par le bon bout. Lancés grâce à une frappe de Désiré Doué (30e), les hommes de Didier Deschamps ont finalement fait le break juste avant la pause.

La suite après cette publicité
TF1
41' | 🇨🇴 Colombie 0 - 2 France 🇫🇷

But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴

Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
Voir sur X

Servi par Kalulu, Akliouche, auteur d’un premier acte convaincant, délivrait un caviar pour Thuram, qui s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête parfaite (0-2, 41e). Quelques secondes plus tard, l’attaquant de l’Inter a même frôlé le doublé mais sa frappe était contrée au dernier moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Marcus Thuram

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Marcus Thuram Marcus Thuram
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier