EdF : le magnifique but de Marcus Thuram face à la Colombie

Sur la pelouse du Northwest Stadium à Landover, l’équipe de France défie actuellement la Colombie dans le cadre d’un match amical. Une rencontre que les Bleus ont, pour l’heure, pris par le bon bout. Lancés grâce à une frappe de Désiré Doué (30e), les hommes de Didier Deschamps ont finalement fait le break juste avant la pause.

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Servi par Kalulu, Akliouche, auteur d’un premier acte convaincant, délivrait un caviar pour Thuram, qui s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête parfaite (0-2, 41e). Quelques secondes plus tard, l’attaquant de l’Inter a même frôlé le doublé mais sa frappe était contrée au dernier moment.