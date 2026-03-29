Matchs Amicaux
EdF : le magnifique but de Marcus Thuram face à la Colombie
1 min.
@Maxppp
Sur la pelouse du Northwest Stadium à Landover, l’équipe de France défie actuellement la Colombie dans le cadre d’un match amical. Une rencontre que les Bleus ont, pour l’heure, pris par le bon bout. Lancés grâce à une frappe de Désiré Doué (30e), les hommes de Didier Deschamps ont finalement fait le break juste avant la pause.
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TF1 @TF1 – 21:48
41' | 🇨🇴 Colombie 0 - 2 France 🇫🇷Voir sur X
But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴
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Servi par Kalulu, Akliouche, auteur d’un premier acte convaincant, délivrait un caviar pour Thuram, qui s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête parfaite (0-2, 41e). Quelques secondes plus tard, l’attaquant de l’Inter a même frôlé le doublé mais sa frappe était contrée au dernier moment.
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