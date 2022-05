L'OL est le club le plus écologique de France

L'Olympique Lyonnais ne réalise pas une bonne saison. Mal classé en Ligue 1, le club présidé par Jean-Michel Aulas pourrait ne pas réussir à se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine. Cependant en dehors de terrains, le club rhodanien se serait démarqué en terme d'écologie. En effet, l'Equipe rapporte que selon le classement de l'ONG anglaise, Sport Positive, l'OL, qui est le seul club du championnat à être propriétaire de son stade, est également le club le plus écologique de première division.

Ce classement est établi sur la base de plusieurs facteurs qui sont : l'énergie propre, l'efficacité énergétique, le transport durable, la réduction du plastique à usage unique, la gestion des déchets et de l'eau, le choix des aliments, les engagements dans la communication et également la biodiversité. L'ensemble des clubs de Ligue 1 ont donc accepté de partager leurs informations à l'ONG afin qu'elle réalise son enquête. C'est une petite consécration qui vient valider les choix fait par l'OL en terme d'écologie depuis la construction du Groupama Stadium. Aucune célébration n'est à prévoir cependant. Clermont et Saint-Etienne complète le podium tandis que Brest est bon dernier.