Nice : Dante donne les ingrédients nécessaires pour battre le PSG

Troisièmes du championnat, les Niçois restent sur une défaite frustrante face au FC Metz (0-1) mais auront à cœur de se relancer, mercredi à 21 heures, contre le Paris Saint-Germain, solide leader. Une mission difficile pour les Aiglons tant l'effectif parisien a de quoi faire trembler bon nombre de défenses adverses. En marge de ce choc du haut de tableau, Dante, le capitaine du Gym, s'est d'ailleurs exprimé, ce lundi, pour Nice Matin et a rappelé l'importance du début de rencontre avant de s'attarder sur le cas Lionel Messi, qui pourrait décrocher un septième Ballon d'Or ce lundi soir.

«Ça aurait été mieux d’aller au Parc défier une telle équipe après une victoire, mais bon… Il faudra avoir beaucoup de personnalité, du caractère. Plus facile de réussir son entame de match contre ce genre d’adversaires ? J’espère, parce que si on fait une mauvaise entame face au Paris SG, c’est merci et au revoir. C’est évident que jouer contre Paris, c’est un match de gala, c’est beau. Pour moi, c’est toujours trois points en jeu, comme face à n’importe quel adversaire. (...) Lionel Messi ? Il n’y a pas de solution contre un joueur pareil (rires). On sait tous que c’est le meilleur joueur du monde, mais Paris a 20 joueurs de classe mondiale. Si on veut ramener un résultat, il faudra mettre tous les ingrédients collectifs, ne pas se focaliser sur un seul joueur.»