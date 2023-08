Le PSG force Brentford à recruter un indésirable, un club insolite est prêt à accueillir Greenwood

Ekitike poussé en PL

En ce qui concerne Hugo Ekitike, on vous a présenté hier que le jeune attaquant parisien était tout proche de West Ham. Les dirigeants parisiens vont tout tenter pour s’en débarrasser. Il a été proposé à plusieurs clubs du continent en prêt. Paris ferait le forcing auprès de Brentford d’après Sky Sports. Le club français considère Brentford comme un endroit idéal pour qu’il se développe. Le but est de faire augmenter sa valeur marchande pour faire une belle vente la saison prochaine.

Greenwood vers l’Albanie

En conférence de presse ce vendredi, Erik ten Hag a refusé de s’exprimer sur la décision du club d’organiser le départ de Mason Greenwood. Le club avait initialement l’intention de réintégrer l’attaquant dans son équipe première, mais il a fait marche arrière après que ses intentions aient été divulguées. D’après The Sun, le jeune anglais serait «dévasté» depuis la nouvelle. Ses espoirs de reprendre sa carrière dans un club de haut niveau ont été mis à mal, tout le monde le refuse. Les clubs européens craignent les réactions négatives des supporters et sponsors en cas de recrutement d’un joueur aussi controversé. Ainsi, pour le moment, la seule équipe qui serait intéressée est une équipe anonyme… d’Albanie selon The Sun. Greenwood est encore loin d’avoir dit oui.

Bukayo Saka s’est longuement confié aux journalistes du Guardian. Dans une longue interview exclusive, le joueur d’Arsenal est revenu sur le record qu’il est sur le point de battre avec les Gunners et ses rêves de Ballon d’Or. Il se prépare à disputer son 83e match consécutif de Premier League pour Arsenal contre Fulham samedi après-midi. Un nombre qui peut sembler aléatoire, mais qui a beaucoup de signification pour Saka. Il arrive au niveau du record de Paul Mearson, qui a joué 82 matches consécutifs pour Arsenal entre février 1995 et février 1997. Pour Saka, rentrer dans les livres d’histoire de son club de toujours, c’est exceptionnel. Il aura 22 ans le mois prochain et, compte tenu de son rythme de progression au cours des deux dernières années, Arteta s’attend à le voir avec le Ballon d’Or prochainement. Pour l’intéressé c’est «évidemment toujours un rêve».