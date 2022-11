Monaco-OM : la grosse cote Chancel Mbemba

Pour le match de clôture de la 15e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du stade Louis-II pour y affronter l'AS Monaco. A égalité au classement après 14 rencontres (l'OM est devant grâce à la différence de buts), les deux formations auront à cœur de prendre les trois points pour leur dernier rendez-vous en championnat avant la trêve Coupe du monde, qui sollicitera plusieurs joueurs présents sur le rectangle vert de la Principauté. Avant de s'affronter, Marseillais et Monégasques connaissent des dynamiques différentes : l'ASM reste sur 3 succès toutes compétitions confondues et s'est qualifiée pour les barrages de Ligue Europa, tandis que l'OM a enchaîné 5 matches sans victoire (4 défaites, 1 nul), entre-semés par une élimination en C1 de toute compétition européenne, avant de se relancer à domicile face à son rival, l'Olympique Lyonnais.

Quand l'attaque n'est pas en forme, l'Olympique de Marseille peut compter sur un de ses défenseurs centraux : Chancel Mbemba. Arrivé cet été du côté de la Canebière, l'international congolais (66 sélections, 4 buts) s'est directement imposé comme un élément indiscutable à droite de la charnière centrale à 3 d'Igor Tudor, lui permettant d'ailleurs d'avoir plus de liberté offensive et de porter le danger dans la surface de réparation. La preuve en est : présent dans tous les onzes de départ du Croate depuis le début de saison, Mbemba s'est montré décisif en championnat (face à Nantes, victoire 2-1) et en Ligue des champions (2 réalisations et 1 passe décisive, le plus décisif ex aequo avec Sanchez et Harit). Attendu en tant que titulaire face au club du Rocher, le central de 28 ans pourrait donc malmener une défense asémiste un peu en berne ces derniers temps (2 clean-sheets sur ses 6 dernières rencontres TCC). Dans le jeu ou sur coups de pied arrêtés - pourtant un point fort des hommes de Philippe Clement - la solution pour trouver la faille dans cette rencontre à enjeu, le genre d'affrontement qui réussit bien au défenseur des Léopards !

