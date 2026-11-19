Belle consécration pour Lee Kang-in ! Transféré à l’Atlético de Madrid l’été dernier après son passage au Paris Saint-Germain, le Sud-Coréen a été élu joueur international asiatique de l’année 2026 par la Confédération asiatique de football (AFC). Déjà récompensé en 2025, le milieu offensif de 25 ans conserve donc son titre et devient le premier joueur à remporter cette distinction deux années de suite. Il devance notamment son compatriote Hwang In-beom et le Japonais Ayase Ueda.

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Cette récompense vient surtout saluer son excellente saison 2025-2026 sous les couleurs parisiennes. Avec le PSG, Lee Kang-in a participé aux succès du club en Ligue 1 et en Ligue des champions, avant de rejoindre l’Espagne pour poursuivre sa carrière sous les ordres de Diego Simeone (2 buts et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues). Une nouvelle distinction individuelle qui confirme son statut parmi les plus grands talents du football asiatique.