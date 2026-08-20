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Liga

Barça : des nouvelles du "disparu" Pau Cubarsi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pau Cubarsi (Espagne) et Jovane Cabral (Cap-Vert) @Maxppp
Elche Barcelone

C’était la grande absence du Trophée Joan Gamper qui a opposé le FC Barcelone à Al-Ahly (2-1) mercredi soir. Pau Cubarsi a ainsi été le seul joueur catalan à ne pas avoir foulé la pelouse contre l’écurie égyptienne, suscitant de vives inquiétudes, alors que le Barça lance sa saison de Liga dimanche à Elche.

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Mais comme l’indique Sport, il n’y a pas à s’inquiéter pour le jeune défenseur central. Il n’y a ainsi aucun pépin physique à déplorer. Hansi Flick a simplement décidé de le préserver pour ne pas risquer une blessure à quelques jours du début officiel de la saison pour les Blaugranas.

Pub. le - MAJ le
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