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Ligue des Champions

Real Madrid : la réaction à chaud de Fede Valverde après son golazo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
AEK 2-3 Real Madrid
winamax
1 11.0 N 7.50 2 1.14 1er pari remboursé

Scénario typique du Real Madrid en Ligue des Champions diront certains ! Mené 2-1 par l’AEK Athènes à un quart d’heure de la fin, le club de la capitale espagnole est revenu au score et s’est imposé (3-2), d’abord grâce à Kylian Mbappé, puis via un missile de Fede Valverde dans le temps additionnel. L’Uruguayen a décoché une frappe lointaine puissante qui a terminé au fond des filets, permettant aux Merengues de signer un joli 4/4.

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Après la rencontre, le milieu de terrain s’est exprimé devant les caméras de Movistar. « Le mérite de la remontada revient au staff et aux joueurs, qui ont toujours fait confiance. C’est un plaisir de jouer pour ce staff. On n’a pas arrêté d’insister. Mon but ? Parfois, je ne réfléchis pas trop. Je remercie mes coéquipiers pour leur confiance », a indiqué le numéro 8.

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