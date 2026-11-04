Real Madrid : la réaction à chaud de Fede Valverde après son golazo

Scénario typique du Real Madrid en Ligue des Champions diront certains ! Mené 2-1 par l’AEK Athènes à un quart d’heure de la fin, le club de la capitale espagnole est revenu au score et s’est imposé (3-2), d’abord grâce à Kylian Mbappé, puis via un missile de Fede Valverde dans le temps additionnel. L’Uruguayen a décoché une frappe lointaine puissante qui a terminé au fond des filets, permettant aux Merengues de signer un joli 4/4.

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Après la rencontre, le milieu de terrain s’est exprimé devant les caméras de Movistar. « Le mérite de la remontada revient au staff et aux joueurs, qui ont toujours fait confiance. C’est un plaisir de jouer pour ce staff. On n’a pas arrêté d’insister. Mon but ? Parfois, je ne réfléchis pas trop. Je remercie mes coéquipiers pour leur confiance », a indiqué le numéro 8.